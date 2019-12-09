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Удар Путину под дых: Беларусь ведет переговоры о военных учениях с НАТО

9 декабря, 13:36

Начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси озвучил очень печальную для Кремля весть

/ Фото: Flickr

Несмотря на то, что дислокация американских войск вызвала обеспокоенность президента Беларуси Александра Лукашенко, официальный Минск не только готов провести совместные учения с НАТО, но и обсуждает их возможный формат, пишет "Наша нива".

Об этом 9 декабря заявил первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев.

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"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия", – сказал он.

Также Белоконев рассказал, что на прошлой неделе Беларусь посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Италии – одной из ведущих стран НАТО – генерал Энцо Веччиарелли.

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Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Напомним, что в октябре на военный полигон в литовском Пабраде прибыло ротационное подразделение США в составе 30 танков Abrams, 30 боевых машин пехоты Bradley и порядка пяти сотен военнослужащих первого батальона 9-го полка 1-й дивизии армии США.

В апреле-мае 2020 года НАТО планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Несмотря на это, в конце ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не рассматривает действия НАТО как прямую военную угрозу республике, а президент Александр Лукашенко впервые за много лет посетил ЕС, совершив визит в Австрию.

В то же время, не стоит забывать о том, что Беларусь и Россию уже более 20 лет следуют по пути взаимной интеграции. Как идет создание Союзного государства, вы можете узнать в сюжете:

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НАТО Беларусь военные учения

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