Удар Путину под дых: Беларусь ведет переговоры о военных учениях с НАТО

Несмотря на то, что дислокация американских войск вызвала обеспокоенность президента Беларуси Александра Лукашенко, официальный Минск не только готов провести совместные учения с НАТО, но и обсуждает их возможный формат, пишет "Наша нива".

Об этом 9 декабря заявил первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев.

Читайте также: Россия распугивает даже самых верных союзников – политолог

Реклама

"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник – это Россия", – сказал он.

Также Белоконев рассказал, что на прошлой неделе Беларусь посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Италии – одной из ведущих стран НАТО – генерал Энцо Веччиарелли.

Напомним, что в октябре на военный полигон в литовском Пабраде прибыло ротационное подразделение США в составе 30 танков Abrams, 30 боевых машин пехоты Bradley и порядка пяти сотен военнослужащих первого батальона 9-го полка 1-й дивизии армии США.

В апреле-мае 2020 года НАТО планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Несмотря на это, в конце ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не рассматривает действия НАТО как прямую военную угрозу республике, а президент Александр Лукашенко впервые за много лет посетил ЕС, совершив визит в Австрию.

В то же время, не стоит забывать о том, что Беларусь и Россию уже более 20 лет следуют по пути взаимной интеграции. Как идет создание Союзного государства, вы можете узнать в сюжете: