Ударил песней по криминалу: в Индии полицейский оригинально искореняет преступность

Песни копа звучат почти из каждого утюга

Фото: indiatoday.in.

Офицер дорожной полиции из индийского штата Теленгана самоотверженно сражается за правопорядок не только по месту службы, но и в свободное от нее время. Полицейский по имени А Нагамаллу борется с преступностью своими пламенными песнями, которыми хочет достучаться до сердец всех сограждан, не исключая тех, кто пока еще не в ладах с законом.

По сообщению агентства ANI, полицейский инспектор с талантом песенника творит на злобу дня в городе Хайдарабаде. В каждом из своих сочинений на языке телугу А Нагамаллу безжалостно бичует тот или иной вид преступности, будь это нарушение водителями правил дорожного движения, взяточничество, воровство и прочие нарушения законов. Достается от него преступникам всех мастей, автор в песнях обращается к их совести и предостерегает от дальнейших плохих поступков. В песнях полицейского нет морализаторства, простой рифмованный текст понятен каждому и оттого в Теленгане они стали звучать чуть ли не из каждого утюга.

Писать песни полицейский с творческой жилкой начал в 2012 году. Сейчас его перу принадлежат шлягеры "Закон суров, но он — закон", "Чтобы совесть не мучила", "Не обижай ребенка, человек", "Пешеход, посмотри в глаза светофору" и другие.

К настоящему времени в творческом багаже у А Нагамаллу несколько десятков сочинений на волнующего его гражданские темы. В планах у полицейского сделать свои произведения известными по всей Индии с тем, чтобы они помогли бороться со злом и служили бы во благо всем индийцам. О таком он мечтает не ради славы. "Мои песни показывают людям дорогу к правильной жизни, и это главное", — не сомневается полицейский из Теленганы.

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