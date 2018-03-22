Удивительное спасение младенца попало на видео

Сегодня, 12:12

Мать сбросила маленькую дочку с моста


Удивительное спасение семимесячной девочки сняли на видео в Бразилии.

В городе Сан-Луис мать решила избавиться от младенца и сбросила дочь с моста. Но именно в это время на реке работали спасатели – те мигом вытащили ребенка из воды. Врачи диагностировали у нее ушиб головы. 23-летнюю мать задержали. По информации полиции, она страдает от депрессии. 

Напомним, ранее мы писали, как пожарный Скотт Строуп поймал маленькую девочку, сброшенную ее отцом с балкона третьего этажа горящего здания. Инцидент произошел 3 января в округе Де-Калб близ города Атланта (штат Джорджия, США). Огонь практически полностью охватил трехэтажное здание и десятки жителей оказались в ловушке, выбравшись на крышу и балконы.

Кроме этого, в Чили прохожий поймал женщину, падающую с 9 этажа.

Также мы писали, что в США супруги, которые ехали на встречу друг с другом, по пути спасли несколько жизней.

Кроме того, напомним, что вьетнамец спас утонувшего щенка, сделав ему вентиляцию легких бутылкой.
Бразилия, спасатели, мать, младенец, спасение
Источник:

"Сегодня"

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