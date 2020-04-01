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"Угроза для всего человечества": генсек ООН обратился к странам из-за коронавируса

1 апреля, 11:08

Денис Беспалов

Нужны скоординированные действия всех стран согласно указаниям ВОЗ, чтобы подавить распространение вируса

Пандемия COVID-19 – это самый сложный кризис, с которым международное сообщество столкнулось с момента Второй мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее сообщил, что ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом.

"Это самый сложный кризис, с которым мы столкнулись с момента Второй мировой войны. Нам нужен сильный и эффективный ответ, который возможен только если все проявят солидарность друг с другом, забудут о политических играх и поймут, что на кону человечество", - подчеркнул он.

Генсек также упрекнул страны в том, что "не все выполняют распоряжения ВОЗ".

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"Появилась тенденция, что каждая страна идет своим путем", - констатировал Гутерриш.

"Нам нужны скоординированные действия всех стран согласно указаниям ВОЗ, чтобы подавить распространение вируса", - заявил он.

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Генсек предупредил, что коронавирус является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, "которые спровоцируют рецессию, которую, видимо, не видели в недавнем прошлом".

Ранее сообщалось, что в ООН из-за коронавируса продлили удаленную работу до конца апреля.

Согласно данным американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса, на утро 1 апреля число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 858 тысяч человек. При этом умерли более 42 человек человек, а выздоровели более 178 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ООН коронавирус Гутерриш

Источники: BBC , ТАСС

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