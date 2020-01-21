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Угроза пневмонии нового типа: в Японии опасаются туристов из зараженного Китая

21 января, 04:24

В связи с широко отмечаемым в КНР Новым годом по лунному календарю в Японию приезжают много туристов

Правительство Японии провело экстренное совещание под председательством премьер-министра Синдзо Абэ в связи с угрозой распространения на страну вспышки новой пневмонии, зафиксированной в Китае.

Принято решение усилить контроль за прибывающими во все международные аэропорты и морские гавани, сообщает информационное агентство Киодо. Лечебным учреждениям будет дано указание обращать особое внимание на все случаи пневмонии с непонятной симптоматикой.

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Особую тревогу вызывает то, что в связи с широко отмечаемым в КНР Новым годом по лунному календарю в Японию традиционно приезжают многочисленные туристы из Китая.

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В Японии выявлен только один случай заболевания новой пневмонией. Это приехавший из КНР гражданин Китая, который постоянно проживает в префектуре Канагава, примыкающей с юго-запада к Токио.

В Китае от поражения новым типом коронавируса умерли уже четыре человека. В стране зафиксированы 224 случая этого заболевания в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку.

Видео: Reuters

Из-за атаки опасного вируса ВОЗ проведет экстренное заседание.

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Китай Япония вирус туристы болезни Китайский Новый год

Источник: ТАСС

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