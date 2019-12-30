Угроза взрыва: в Австралии и Новой Зеландии из продажи изъят острый соус

Процесс ферментации в бутылочках соуса может привести к раздуванию и взрыву

Фото: horecamarketua.com

Из продажи в магазинах Австралии и Новой Зеландии изъяли популярный соус "сирача хот чили". Причиной такого шага стала вероятность взрыва бутылочек.

Как оказалось, в соусе, выставленном на продажу, продолжается процесс ферментации и накапливается молочная кислота и в результате, по словам экспертов Организации стандартов пищевых товаров Австралии и Новой Зеландии, бутылочки с соусом могут раздуться и взорваться.

Речь идет о пластиковых емкостях вместимостью 502 и 828 мм с обозначенным сроком годности до марта 2021 года.

Реклама

Соус "сирача" изготавливается из перца чили, уксуса и чеснока. Он был изобретен в Таиланде, а название происходит от тайского слова "си рача", обозначающего один из сортов перца чили.

Аналогично именуется и один из городов в восточной части Таиланда, где, по преданию, соус был впервые приготовлен в 1930-х годах. Как правило, им приправляют морепродукты, но в самом Таиланде его подают к столу в отдельной посуде, а также добавляют в джемы, леденцы, коктейли.

В тренде Лукашенко назвал самый простой вариант объединения – Россия вступает в состав Беларуси

"Сирача" набирает популярность в США, где в ушедшем году нарасхват шли бургеры именно с этим соусом. Он даже приобрел прозвище "хипстерский табаско".

Напомним, ранее на одном из сервисов в интернете появился необычный лот – целая деревня в российской Cибири, в которой из-за обрушившихся в этом году наводнений около полутысячи домов оказались непригодными для жизни.

Село Васильевку в Красноярском крае на продажу выставил местный предприниматель Василий Монгилев, объявив себя хозяином населенного пункта. В состав "лота" входят 45 домов и животноводческий комплекс, которые Монгилев предлагает купить за 20 млн рублей (чуть больше 7,5 млн грн).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама