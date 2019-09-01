Угрозы аннексии от Нетаньяху: появился жесткий ответ палестинцев

/ Фото: AFP

Все еврейские поселения, возведенные на оккупированных землях Западного берега реки Иордан, будут удалены с палестинских земель. Об этом заявил официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна, сообщает агентство ВАФА.

"Строительство [еврейских] поселений, как и вся поселенческая деятельность на оккупированных палестинских землях, незаконно", – указал представитель палестинского руководства.

По его словам, "поселения на Западном берегу реки Иордан будут демонтированы, как они уже были удалены в палестинском секторе Газа и на [принадлежащем сейчас Египту] Синайском полуострове".

Реклама

По его убеждению, через поддержку поселенцев и заявления о распространении на них суверенитета Израиля израильские политики "поддерживают неприемлемую для палестинцев ситуацию, которая не приведет ни к миру, ни к стабильности и безопасности в регионе".

Заявление Абу Рудейны стало первой реакцией руководства Палестины на выступление израильского премьера, который пообещал установить суверенитет Израиля над всеми еврейскими поселениями, расположенными на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

Новости "Сегодня" писали о встрече Нетаньяху с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер напомнил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама