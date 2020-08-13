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"Уходи!": В Беларуси массово бастуют рабочие и медики (фото, видео)

13 августа, 15:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сотрудники многих предприятий вышли на протест против насилия над демонстрантами и за перевыборы

К бессрочной забастовке, которую объявили работники многих предприятий и учреждений в Беларуси, присоединяется все больше и больше людей.

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В частности, как сообщает TUT.by, с требованием остановить насилие в отношении мирных граждан, а также провести честные выборы к главному зданию предприятия в городе Гродно вышли работники "Гродножилстрой" и "ГродноПромСтрой".

Кроме того, в этот же день вышли на протест сотрудники минского предприятия "Интеграл".

Видео: Беларусь головного мозга/Telegram

Участники забастовок на автомобильных заводах МАЗ и БелАЗ вышли во двор своих предприятий и скандируют "Уходи!", требуя отставки действующего президента Александра Лукашенко.

Видео: МАЗ/Telegram
Видео: TUT.by

К демонстрациям присоединились медики. В частности, повторных выборов требуют работники 6-ой городской клинической больницы и Республиканского научно-практического центра Минска.

Видео: Mash/Telegram
Видео: TUT.by
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Напомним, также бастуют Минский электротехнический завод имени Козлова, Минский маргариновый завод, Белорусский металлургический завод и "Гродно Азот". На одном из собраний работники последнего продемонстрировали, что на прошедших выборах большинство из них голосовали именно за Светлану Тихановскую:

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Также забастовку объявили работницы плиточного завода "Керамин" – около 300 человек собрались во дворе предприятия в Минске, хлопали и кричали "Уходи", "Жыве Беларусь", "Мы мирные люди".

Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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