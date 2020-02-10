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Украина эвакуирует граждан из Китая: подробности

10 февраля, 16:29

Игорь Серов

В Минздраве назвали главное условие для эвакуации из провинции Хубэй

Видео: Сегодня

Украинские власти пока что не согласовали техническое руководство по эвакуации сограждан из китайской провинции Хубэй, которая была закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом на брифинге Министерства здравоохранения Украины 10 февраля заявил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Он отметил, что "по самым оптимистическим прогнозам" внеплановый чартерный рейс за украинцами вылетит из Китая в Киев в ночь либо утром 11 февраля. Однако детальной информации насчет места эвакуации у него нет.

В то же время, власти планируют поместить эвакуированных граждан в 14-дневный карантин, который будет проходить в санаториях Киевской области. В целом, будут эвакуированы около 50 человек, и главным условием для эвакуации является согласие на карантин.

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Доставит из в Киев экипаж из 16 человек в костюмах биологической защиты, а после приземления в самолете заменят воздушные фильтры.

Кроме того, водитель автобуса, который отвезет людей с самолета, тоже будет находиться в костюме биозащиты.

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

После карантина у украинцев повторно возьмут анализы для проверки на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Также Кузин отметил, что в каждой из областей Украины будет определено по 1-2 инфекционной больнице, куда в случае необходимости поместят больных инфицированных, если таковые появятся.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 февраля 2020 года на территории Поднебесной находились и прислали свои данные посольству в КНР 356 украинцев. Из них 71 человек находится в закрытой на въезд и выезд провинции Хубэй.

Напомним, ранее были эвакуированы украинцы, которые отдыхали на китайском курорте Санья и стали очевидцами вспышки вирусной пневмонии в КНР:

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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Источник: Сегодня

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