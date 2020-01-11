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Украина и еще четыре страны создали группу помощи родным погибших в крушении в Иране

11 января, 03:46

В нее вошли представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу помощи родным погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань сообщил журналистам в Оттаве.

"Мы создали международную координационную группу, которая представляет страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе", — сказал он. Шампань уточнил, что в нее вошли представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины. По словам главы МИД, группа будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. "Семьи погибших должны получить ответы на все вопросы", — подчеркнул министр.

Напомним, что ранее стало известно, когда будет объявлена предварительная причина катастрофы украинского самолета. Заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф.

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Добавим, что Канада направила специалистов для участия в расследовании катастрофы самолета МАУ.

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Также в Сети появилось новое видео падения самолета МАУ.

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Афганистан Великобритания Канада Швеция крушение самолет катастрофа Украина МАУ

Источник: ТАСС

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