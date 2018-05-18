Украина и Канада подписали соглашение о военной подготовке

Между Министерством внутренних дел Украины и Министерством национальной обороны Канады и Канадскими вооруженными силами было подписано техническое соглашение, которое поможет улучшить военное сотрудничество, в частности, подготовку личного состава, взрывотехническую и медицинскую подготовки, модернизацию логистики, профессиональное развитие и образование офицеров, а также языковые курсы и сотрудничество в сфере стратегических коммуникаций, об этом говорится на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий НГУ Юрий Аллеров, заместитель командующего Канадского командования объединенных операций – начальник штаба Уильям Сеймур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

Соглашение подписали командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров и заместитель командующего Канадского командования объединенных операций – начальник штаба генерал-майор Уильям Сеймур.

Министр напомнил, что благодаря поддержке канадской стороны МВД Украины удалось реализовать проект поддержки подготовки украинских полицейских, создать Академию патрульной полиции, провести учебные курсы по лидерству для руководящего состава полиции, подготовить велопатрульних, эксперты из Канады провели тренинги по противодействию гендерно-обусловленному насилию и командованию во время чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, была создана Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов.

Заместитель командования объединенных операций – начальник штаба Уильям Сеймур отметил, что Украина и Канада достигли значительного успеха в двустороннем сотрудничестве.

Сейчас помощь МВД от правительства Канады осуществляется через проекты Международной технической помощи. В частности, проект поддержки подготовки полицейских, Усиление возможностей Нацполиции и привлечения экспертов Канадской полиции. Общая сумма помощи составила около 16 миллионов долларов США и восьми миллионов канадских долларов.

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине $4,6 млн на подготовку военных и медоборудование.

Как сообщалось, 13 декабря Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.