Украина и Турция будут совместно выпускать новейшее оружие

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Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания производителей беспилотников Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пишут в ведомстве, главная задача предприятия – объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от купли-продажи вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества – синергии оборонных технологий Турции и Украины.

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Одним из первых проектов станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоты, часами находиться в воздухе, развивать высокую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

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Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения. Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

Увеличение заработков Украины на своей военной продукции — не за горами. В Турции завершилась Международная выставка военной техники IDEF-2019, в которой приняла участие и наша страна. Результаты работы украинской делегации можно считать вполне успешными. К примеру, госпредприятие "Спецтехноэкспорт" парафировало контракт на поставку в Турцию высокоточных ракет "Конус" разработки киевского КБ "Луч". В последние годы Украина стала все теснее сотрудничать с турецкими предприятиями.

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