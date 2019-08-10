Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Украина и Турция будут совместно выпускать новейшее оружие

Сегодня, 12:04

Страны хотят совместно производить современное оружие для собственных армий.

/ Фото: Getty Images

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания производителей беспилотников Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пишут в ведомстве, главная задача предприятия – объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от купли-продажи вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества – синергии оборонных технологий Турции и Украины.

Реклама

Одним из первых проектов станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоты, часами находиться в воздухе, развивать высокую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

В тренде
Рейтинг Путина рекордно рухнул: сколько россиян его поддерживают

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения. Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

Увеличение заработков Украины на своей военной продукции — не за горами. В Турции завершилась Международная выставка военной техники IDEF-2019, в которой приняла участие и наша страна. Результаты работы украинской делегации можно считать вполне успешными. К примеру, госпредприятие "Спецтехноэкспорт" парафировало контракт на поставку в Турцию высокоточных ракет "Конус" разработки киевского КБ "Луч". В последние годы Украина стала все теснее сотрудничать с турецкими предприятиями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Турция оружие производство Украина современное оружие дрон

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео
Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видеоFun
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговора
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговораПолитика
"Покойника" пощекотали на похоронах, и он начал смеятьсяFun
В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человек
В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человекДругие страны
К нашей планете приближается потенциально опасный астероид
К нашей планете приближается потенциально опасный астероидДругие страны
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и FacebookДругие страны

Новости партнеров

Loading...