Украина упростила визовый режим для жителей трех государств: названы страны

Такой шаг призван стимулировать развитие туризма в Украине

Украина упростила визовый режим для жителей трех государств – Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, а также ряда других государств которые теперь смогут путешествовать в Украину без виз, согласно Указу Президента Украины от 21.07.2020 № 289.

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Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Такой шаг призван стимулировать развитие туризма в Украине, предоставить импульс развитию двусторонних отношений, создать благоприятные условия для активизации экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинская сторона ожидает, что этот шаг станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины.

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Напомним, что весной начали ходить разговоры, что безвизовый режим Украины с Евросоюзом под угрозой из-за пандемии COVID-19. В то же время в Брюсселе рассказали, насколько Украина сейчас соответствует критериям безвиза. Европейцы отмечают, что Украина находится в списке государств, которые продолжают выполнять требования визовой либерализации.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью сайту "Сегодня" заявлял, что у ЕС нет никаких претензий к безвизу с Украиной.

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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