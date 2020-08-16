Украина в ПАСЕ инициировала декларацию о событиях в Беларуси

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) инициировала декларацию о выборах и протестах в Беларуси. Ее уже поддержали страны Балтии и Великобритания. Об этом сообщила председатель украинской делегации Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

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"Я инициировала Белорусскую декларацию – документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации. Декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ. (...) Также декларацию подписали иностранные друзья Украины, которые переживают за свободу и демократию в Беларуси. Это главы делегаций Эстонии – Мария Юферева-Скуратовски, Латвии – Инесе Либиня-Эгнере, Литвы – Альгирдас Буткевичюс и Великобритании – Роджер Гейл", – написала она.

В декларации говорится, что выборы в Беларуси не соответствуют международным избирательным стандартам, и отмечается, что они проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа.

Также осуждается насилие к участникам мирных собраний в Минске и других белорусских городах.

Парламентарии призвали власти Беларуси освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний и начать диалог между сторонами избирательного процесса, а также провести независимое расследование неправомерного избиения участников мирных собраний.

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Предложена помощь в организации диалога между участниками избирательного процесса и предоставлении площадки для таких переговоров.

Отдельным пунктом в декларации предостерегли Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, согласно оглашенным белорусской Центральной избирательной комиссией результатам президентских выборов, в первом же туре победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов. В то же время за Светлану Тихановскую якобы отдали свои голоса только 10,12% избирателей. Все кандидаты, кроме Лукашенко, уже оспорили результаты голосования, а во многих городах начались протесты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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