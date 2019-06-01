Украина выдала Казахстану подозреваемого в хищении двух миллионов долларов

Бывший руководитель банка сумел скрыться и был объявлен в розыск

Фото: Pixabay

Из Украины в Казахстан был экстрадирован Айдос Кусаинов – бывший помощник советника председателя совета директоров АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, сообщает Zakon.kz.

Мужчину подозревают в хищении средств банка на сумму 26,3 млн тенге и 1,7 млн долларов. Растраты осуществлялись в период с 2013 по 2018 годы.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться и его объявили в международный розыск. В настоящее время Кусаинова поместили в следственный изолятор города Алматы.

Напомним, ранее в Украине был принят закон, предусматривающий упрощенный порядок экстрадиции подозреваемых. Упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или что разыскиваемый является гражданином Украины.

Ранее в Чехии полицейские задержали уроженца Прикарпатья, который два года был в международном розыске за совершение разбойного нападения в Ивано-Франковской области. Позже его передали Украине. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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