Украинцы в мире: как живется нашей диаспоре в ботсаду ЮАР

Украинцы в ЮАР учат зулусов торговле, ищут секреты красоты местных женщин, тоскуют без метро и везут из Украины веники

Океанские широты. От мыса Доброй Надежды на юге страны до Антарктиды, где живут пингвины и морские котики, — 6563 км воды. Фото: И. Панчук.

В рамках спецпроекта "Наши в мире" мы уже рассказывали об украинцах в Арабских Эмиратах, Новой Зеландии и Америке.

Мы в Украине только избавились от теплой одежды. А в Южно-Африканской Республике наши как раз начинают готовиться к зиме! Зимой там, правда, +14—16 °С, так что нам их подготовку не понять. Зато, как делятся герои интервью, чернобривцы можно выращивать круглый год, а природа напоминает нашу. Африка — не самая безопасная страна, которая до сих пор переживает последствия апартеида (политики расовой дискриминации. — Авт.). Добиться доверия местных — довольно непростая задача, с которой наши герои, впрочем, прекрасно справились. А чтобы не попасть в немилость в глазах местных, важно соблюдать правила, которые есть на сайте посольства Украины в ЮАР. Они достаточно просты: не гулять вечером. Тут дом могут ограбить, даже когда внутри находятся хозяева, поэтому часто к заборам подводят электричество.

Местные красоты. Туристы любят прогулки на квадроциклах, но бережно относятся к природе. Фото: И. Панчук

Африканские фишки

Наша диаспора в Южно-Африканской Республике — около 1000 человек.

Здесь 11 официальных языков, основным остается английский, и целых 9% "белого" населения (это с

амый большой показатель во всей Африке).

В ЮАР аж 3 столицы — Претория (административная), Кейптаун (законодательная), Блумфонтейн (судебная).

Самый популярный рейс: Киев — Кейптаун. Авиабилет — от 15 тыс. грн.

Перелет может длиться в среднем 17 часов с 1 пересадкой.

За свою работу врач может получать 5000 долларов, а программист — 500 долларов в месяц.

ЮАР — первое государство, которое добровольно отказалось от ядерного оружия.

31 мая 1961 г. страна получила независимость от Великобритании.

В школах детей учат тому, что они могут применить в реальной жизни. На физике — как работают батареи, на химии — как сделать компост. Обеспеченные жители летом ездят в Антарктиду — кормить пингвинов и любоваться морскими котиками.

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Посольство: антиквариат и вода из-под крана

Первый раз Татьяна Кузьмич посетила ЮАР еще в 2008 году. В то время ее молодой человек, нынешний муж Тарас Кузьмич, работал в посольстве советником по экономическим вопросам.

"Мы были первыми украинцами, которые заключили брак в ЮАР, поэтому у нас — свидетельство №1, — вспоминает Татьяна. — Церемония была скромной: ее проводил консул, а жена пограничника накрыла стол. Первый раз я рожала в Претории. Роды принимал высокий доктор, которого вызвали в выходной прямо из гольф-клуба! От кесаревого сечения почти не осталось шрама. Медицина здесь платная, но на очень высоком уровне. Во второй раз мы вернулись сюда несколько месяцев назад, когда муж получил должность посла. При первом визите больше всего меня впечатлило красивое пение горлиц, его можно слышать круглосуточно. Природа в ЮАР очень богатая — никуда не нужно специально выезжать, чтоб увидеть столетние дубы и кипарисы, они растут в городе прямо вдоль дороги. Как будто живешь в ботсаду! Наш дом находится в районе, где живут буры — потомки переселенцев из Голландии и Британии. Каждое воскресенье они собираются семьями, чтобы провести время вместе. Для них очень ценны традиции. Здесь любят раритет и антиквариат, это есть в каждом доме. У старшего поколения местных женщин из переселенцев я научилась красиво сервировать стол и вкусно готовить. У них не принято есть на ходу. А вот воду мы можем пить прямо из-под крана: она попадает в трубы из горных рек. Благодаря природе и чистой воде здесь женщины даже в старости очень красивы".

Украинское сафари. Посол на выставке работ Примаченко в ЮАР. Фото: Т. Кузьмич

Культ: дома с именами людей

В Украине Оксана Розумна занималась переводом малознакомых украинцам африканских поэтов. В южноафриканской Претории она уже почти год работает в департаменте культуры в посольстве Украины.

"20 лет мы с мужем прожили в Киеве и всегда мечтали переехать за город дальше от столичной жизни, — делится Оксана. — Здесь, в Претории, чувствуешь, что такое жить на краю света, одновременно работая для Украины. В мае 2017 года активисты диаспоры создали общественную организацию "Украинская ассоциация в ЮАР". Она занимается различными проектами: от открытия кружка петриковской росписи до организации фестивалей с участием украинских артистов. Накануне чемпионата мира по футболу эта организация инициировала цикл передач на местном телевидении, целью которых было продвижение туристической Украины. Они касались национальной кухни, вышивки в мире моды, даже хореографии. В ЮАР живут две профессиональные бандуристки: в местной культуре ничего нет похожего на бандуру, поэтому каждое их выступление вызывает овации и интерес к нашей родине. Украинская художница Таня Герн украсила муралами множество бесцветных зданий на западном побережье.

Цветение джакаранды. Лучшее время посетить Преторию. Фото: О. Розумна

Мне очень нравится привычка жителей Претории называть здания именами людей. Иногда эти имена довольно узнаваемы — например, политических деятелей, борцов за свободу. Эффектное сооружение местного МИД называется именем борца против апартеида Оливера Тамбо. Но многие дома носят малоизвестные фамилии — семьи, которая тут живет. Мне так это нравилось, что поначалу я их тщательно изучала и коллекционировала. Даже читала, что там на бейдже у кассирши в супермаркете написано! Еще меня восхищает культ здорового образа жизни и уважение к природным ресурсам. В ЮАР очень популярно "сафари". Но сейчас это больше прогулка на авто по территории, где максимально поддерживаются условия дикой природы. В качестве сувениров в Украину покупаю хендмейд из местной древесины: фигурки животных и людей, посуду, вещи для дома. В ЮАР я всегда везу с собой любимую украинскую поэзию. Больше всего скучаю по улицам Киева. Порой так хочется оказаться в толпе на Крещатике! Скучаю по друзьям, с которыми легко было встретиться на кофе, живя в Украине. И, конечно, по метро — идеальном месте для чтения. В ЮАР я себя чувствую гостьей. И буду чувствовать, как бы долго здесь ни жила".

Поэзия. Оксана с зулусским поэтом Сиябонгой Мпунгозе. Фото: О. Розумна

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Медицина: 5000 долларов в месяц и 16 операций за смену

В ЮАР Алина Некрашевич приехала 12 лет назад. До этого в Украине у нее была частная практика в Виннице, а муж работал программистом. Но развиваться и продолжать дело в родной стране не получилось. Так, в 41 год, акушер-гинеколог решила переехать на другой континент — ради любви к профессии и выгодных условий работы (в Африке она зарабатывает $5 тыс. в месяц. — Авт.).

"Первое время в государственной клинике ЮАР у меня было по 16 операций за смену, — вспоминает Алина. — Это огромная нагрузка для врача, норма — четыре операции в день! Кроме того, английский я знала плохо. При такой нагрузке врачи очень устают, становятся менее внимательными, и в любой момент могут оказаться в зоне риска — ведь здесь почти 12% населения ВИЧ-инфицированы. Больше всего случаев заражения через слизистые. Я наблюдала случаи, когда врачу в глаз попали брызги околоплодных вод ВИЧ-инфицированной, и он тоже заразился. Хотя порой даже после порезов людям удавалось избежать инфекции. ВИЧ закрепляется в организме в течении 2 часов, поэтому нужно сразу же принять лекарства. Сюда на стажировку часто приезжают немецкие врачи, чтобы набить руку — им не дают оперировать в родной стране. Но они выдерживают здесь несколько лет, а украинцы — десятилетиями! Мы скучаем по салу и борщу. Я пыталась варить что-то подобное, но с местными овощами вкус совершенно другой выходит. Наши кабачки намного вкуснее! А вот муж из Украины везет вместо букетов пушистые веники".

Дурбан. С сыном на побережье Индийского океана. Фото: А. Некрашевич

Традиции: две свадьбы и дичь на оранжевых стенах

До переезда в Преторию Инна Панчук была начальником международного отдела в сети клиник и вице-президентом организации при Европарламенте.

"С детства я не могла усидеть на месте, — рассказывает Инна. — В 2012 году посетила ЮАР, работая над новым проектом по развитию туризма. Страна оказалась настолько яркой, что у меня был шок! Местные очень активные и эмоциональные, очень любят оранжевые цвета и часто используют в интерьерах изображения животных. Выглядит это немного непривычно и диковато. Здесь нормально танцевать прямо на улице под громкую музыку... Я решила переехать, потому что на своей работе я уже достигла всего, мне захотелось новой реализации и экзотики. Когда я приехала в Преторию во второй раз, в 2014 году, познакомилась с будущим мужем Девидом. Уже два года как мы женаты. Здесь на свадьбу принято арендовать целый комплекс, где проводится церемония и живут приглашенные. У нас было два венчания: первое вел православный батюшка, который приехал к нам из другого города. Были каравай, рушник, другие украинские традиции. А вот на протестантской церемонии мы уделили больше внимания Библии и нашим клятвам. На свадьбу вместе с моими родителями прилетела даже моя 80-летняя бабушка. С родными мы сейчас общаемся по Viber каждый день: отправляем фотографии природы, делимся своими достижениями. Интересно, что в ЮАР хорошо сохраняют архивы. Благодаря этому мы смогли узнать родословную мужа, имена всех предков по маминой линии аж до XV века. В семье моего мужа были шокированы тем, что я сама мою посуду и глажу белье: у них всегда этим занимались горничные. Богатые переселенцы считали, что должны обеспечивать местному бедному люду рабочие места. Но сейчас все меняется, потому что дохода не так много. "Белым" выгодно вести собственный бизнес. Я, например, — руководитель базы отдыха и компании по международному импорту и экспорту. У меня потрясающая команда, в которой есть зулусы и жители Мозамбика. Я обучила их сама. Еще я занимаюсь организацией VIP-экскурсий на озера. Мы устраиваем там пикник, но внимательно следим за туристами, чтобы все оставалось в первозданном виде. Среди местных популярны охота и велоспорт, почти у каждого мужчины есть своя лодка, на которой он может выплыть в океан на рыбалку. Но тоска по украинским продуктам все равно есть: из Украины мы привозим сало, а некоторые привозят селедку".

Два венчания. По православным и протестантским традициям. Фото: И. Панчук

Напомним, ранее "Сегодня" выясняли, чем живут нацменьшинства в Украине. Украину по праву называют многонациональной страной, ведь, по данным последней всеукраинской переписи населения, у нас проживают представители более 130 национальностей и народностей.

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