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Украинцы в мире: как живется нашим на родине Камасутры, в Индии

15 июня, 06:30

Страх "быстрой кармы", обыски в метро Дели и "вечера оливье"

Фото: Pixabay

За прошлые века Индия изменила свой статус и превратилась из загадочной страны изобилия — мечты Колумба в одну из самых грязных стран планеты. Сегодня в Индии наши соотечественники ищут путь к Богу, работу и приключения. Наши герои  рассказали, что местные жители считают реки своими матерями и каждый вечер делают им араки — огненные поклонения. Что индийцы носят кольца "наизнанку" — камнями ко внутренней стороне ладони, надеясь на магические свойства минералов. А участницы сообщества Gulabi Gang ("Розовая банда") защищаются от насилия самостоятельно, не дожидаясь справедливого перерождения душ своих обидчиков. И вершат правосудие, облачившись в розовые сари и прихватив бамбуковые палки.

Фишки Индии

  • Самый популярный рейс: Киев — Нью-Дели.
  • Авиабилет туда-обратно стоит от 18 до 32 тыс. грн.
  • По размеру территории Индия занимает 7-е место в мире, по численности населения — второе (почти 1,5 млрд человек). Из них, по неофициальной информации, 1 млн людей — миллионеры.
  • В больших городах индийцы могут позволить себе купить автомобиль и получают зарплату от 1000 долларов.
  • Индийский пантеон насчитывает свыше 2 млн божеств, при этом 20% населения страны — мусульмане.

Паломница: запах земли и поклон в ноги гостю 

Валентина Берник ездила в Бхарат (название Индии на языке хинди. — Авт.) в поисках ответов на свои духовные вопросы.

"Никогда, где бы я ни путешествовала, я не чувствовала такого сильного запаха земли, — делится героиня. — В Индии этот запах сладковатый, смешанный с терпкими нотками трав. Его я чувствовала первые сутки или после дождя. Часто слышала об этом запахе земли, и он действительно там есть! Я путешествовала с саньяси — индийской монахиней, потому смогла увидеть страну изнутри. Вместе мы посещали индийские семьи. Меня просто поразила их традиция служения духовным людям! В одной из индийских семей нам в ноги поклонилась женщина 60 лет. 

У индийцев считается, что гость, пришедший в твой дом, — это не просто человек, а нечто особенное, как Бог. Невероятно приятно было, когда нас накормили, спать уложили и даже сделали подарки! Правда, в дом гостям тоже нужно приходить не с пустыми руками — это может быть что-то простое, но полезное или красивое.

А еще меня поразила фраза саньяси о том, что, если сделать хотя бы одну духовную практику (медитация, йога, чтение мантр. — Авт.) в Варанаси или Вриндаван, она может засчитываться как сто таких практик в любом другом месте! Святые места, что тут скажешь".

 

В духовном кемпе. Валентина на фоне индийского пантеона богов. Фото: В. Берник
В духовном кемпе. Валентина на фоне индийского пантеона богов. Фото: В. Берник

"Я читала, что эта страна раньше была частью британской империи. Потому решила, что местное население знает английский, — поделилась Валентина. — Однако на самом деле английским владеют здесь только те, кто учился в хороших школах, принадлежит к высоким кастам. Другое же население, даже в туристических районах, общается на английском со специфическим акцентом, и мое классическое произношение несколько дней не понимали". 

Еще одной неожиданностью стало то, что 90% населения Индии не имеет паспортов.

"Они просто никогда не выезжают за границу, — говорит Валя. — Создается ощущение, что это достаточно закрытая страна. Поэтому перевод денег через карточку стоит очень дорого. У меня сложилось впечатление, что индийское правительство сознательно противостоит открытости своей страны. Например, в вопросах собственности. Пока иностранец там живет, он может владеть частной собственностью. Но как только виза заканчивается — имущества он часто просто лишается и вынужден покинуть страну. Другой вариант остаться жить в Индии — узаконить брак с индийцем. Но правительство это тоже не очень поддерживает".

Чаще всего паломники едут в Харидвар или Ришикеш — крупные города ашрамов (духовные лагеря. — Авт.). Валентина поселилась в городе Аллахабад, который известен проведением фестиваля Кубха Мела (паломничество индийцев к святыням. — Авт.). В этом году его посетили 120 млн человек.

"Мы жили в кемпах разных гуру, — рассказывает героиня. — И в каждом кемпе свой рацион. В наш входили рис, "лепешка" (вода, мука, соль) и дал — бобовые в виде соуса. Но иногда нам подавали нарезанный кусочками картофель с овощами. Такая однотипность питания вызывает привыкание на физиологическом уровне и является признаком принадлежности к конкретной духовной традиции. Таким образом гуру воспитывают в своих последователях привычки к определенному "вкусу жизни" и принятие единой духовной традиции. Здесь я перестала есть мясо, рыбу и яйца, и это далось мне достаточно легко. Есть что-то в этой земле необъяснимо мощное, что поддерживает тебя. Но тем не менее, отправляясь в духовный тур по Индии, я не рекомендую планировать что-то. Следует ехать, ничего не ожидая. Именно тогда в вашей жизни случится множество чудес и сюрпризов".

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Работа: "быстрая карма" и лень

Украинка Тамара Мудрак переехала в Индию год назад. Устроилась по контракту выступать на индийских свадьбах с танцами живота в Нью-Дели. Первое, что привлекло внимание нашей героини, — отношение индийцев к национальной женской одежде.

"Ее можно увидеть на улице каждый день, а не по праздникам или в учебниках, как у нас, — рассказывает Тамара. — Меня приятно удивило, что даже в трущобах, где стоят совсем маленькие покосившиеся домики из картона, женщины наряжены в яркие сари и украшения. Кроме того, эта одежда очень чистая. Появление белокожего человека на индийских улицах всегда создает ажиотаж, а сфотографироваться с ним — просто дело чести. Поэтому за иностранцами буквально "охотятся". Я даже уставала от такого количества селфи! Но мне приходилось на них соглашаться, особенно по работе, когда я была в сценическом костюме. Иногда на улице люди подбегали целыми семьями. Было комично, когда жены просили меня сфотографироваться с их мужьями.

В Индии очень популярна сфера услуг "наши для наших". Косметологию, маникюр, массажи, прически славяне стараются делать у своих соотечественников, хотя цены там в 5—6 раз выше. Очень развит модельный бизнес для Болливуда, съемок в клипах и видеороликах. 

Здесь мне часто не хватало отечественных продуктов. В Дели есть небольшой "русский базар", мы там покупали гречку, селедку, майонез. Часто устраивали себе "вечера оливье". Еще не хватало суши, нашей косметики и чистого воздуха: в Дели дышать очень тяжело. Зато горы в северных штатах вызвали мой полный восторг! Ближе к Гималаям живет совсем другой индийский народ, который по духу схож с тибетцами. Царят тишина, спокойствие, буддизм. В те края я бы вернулась снова". 

Еще героиня отмечает: индийцы очень дружелюбны и готовы прийти на помощь. Но, с другой стороны, народ этот очень неторопливый и временами необязательный. Для Тамары было непривычным отношение индийцев ко времени, их неспешность и лень.

"Это очень сильно отражалось на работе. В некоторых шоу мы могли ждать свое выступление от 2 до 5 часов, или его вообще отменяли, — говорит Тамара. — Большую часть индийцев бесполезно торопить. Чтобы не тратить свои нервы, легче принять это как должное". Чтобы сохранить внутренний баланс, живя и путешествуя в Индии, следует помнить о понятии "быстрая карма".

"Ее принцип таков: когда ты думаешь плохо об этой стране: грязь, нищета, мошенничество, — то с тобой это и случается: например, отравишься чем-то или обворуют. Но за все время работы в Индии я ни разу ничем не отравилась и не болела, за исключением простуды на сквозняке. И ничего у меня не воровали! Даже в Украине воровали чаще — какие-нибудь телефоны, кошельки. Поэтому в Индию нужно ехать, настроившись на позитив".

Хава-Махал. Известный храмовый комплекс в Джайпуре. Фото: Т. Мудрак
Хава-Махал. Известный храмовый комплекс в Джайпуре. Фото: Т. Мудрак

Путешественница о противостоянии тук-туков

Киевлянка Ольга Ардельская долго мечтала изучить Индию изнутри. Когда мечта осуществилась, она заранее построила маршрут, чтобы не угодить в неприятности. Но все же некоторые моменты крайне ее удивили и даже шокировали. 

"С самого начала нас поразила местная кухня, — делится 30-летняя героиня. — Еда индийцев отличается обилием разных видов перца, многие искренне не понимают, что такое блюдо без острой приправы. Удивительно, но в Индии мне очень не хватало черного кофе и зеленого чая! Коренные жители привыкли пить чай с молоком — масала. Самую вкусную масалу мы пили ранним утром, приготовленную прямо на улице из глиняной посуды. А на десерт покупали сладости в магазинчиках при храмах. Едят здесь руками, а для свежести изо рта жуют смесь, которая состоит из кристаллов сахара, семян тмина и корицы. После нее десны и зубы имеют красноватый цвет".

Еще одной отличительной чертой "жемчужины английской короны" стали древние города и храмы.

"Мы ездили по центральной части Индии, — делится Ольга, — начиная с Дели и закончив в Пури на берегу океана. Все города и места, которые мы посетили, заслуживают внимания. Наверное, каждому туристу будет интересно начать свое путешествие в Дели и посетить Тадж-Махал в Агре. Но нам больше всего пришлись по душе священные храмы джайнов (немногочисленной, но влиятельной в Индии религии, основанной на аскезах. — Авт.) в Санагири, Форд Джанси в Орчхе, храмы в Кхаджурахо и пещеры недалеко от города Бодх Гая. 

В Индии есть одна интересная особенность: философия и религия этой страны не менялись веками. Современные индийцы поклоняются тем же богам, что и пять тысяч лет назад, а Веды и Упанишады (религиозные трактаты VIII до н. э. — Авт.) до сих пор остаются беспрекословным авторитетом для философов и верующих. Можно, конечно, смотреть под ноги (на мусор, в больших количествах разбросанный на дороге). Но если смотреть не вниз, а прямо перед собой — можно увидеть улыбки на лицах людей, южную природу и прекрасные культурное наследие страны".

Путешественницу крайне расстроило, что в Индии мало туалетов, да и вообще отсутствует культура общественных уборных. Жители справляют нужду прямо на улице, отойдя немного в сторону. Туалетная бумага — такая же редкость, как и интернет, хотя в отелях она есть. Индийцы ее не используют, говорят, что "она забивает трубы". Даже когда они строят частный дом, под ним устраиваются две большие силосные ямы, которые открываются и закрываются поочередно. В большинстве домов нет трубопровода, газовой системы и водоснабжения, электричество подключено лишь частично. Такая же ситуация с мусором: на улицах его полно из-за отсутствия мусороперерабатывающих заводов.

Стоит упомянуть и о самом запоминающимся индийском виде транспорта — такси, которые называют "тук-тук". Они бывают разные: электрические, велотуки и самые старые (запрещенные в большинстве штатов) — когда человек вручную несет на своих плечах повозку с пассажиром.

"Смешная и непонятная для нас ситуация произошла в конце поездки, в Пури — городе на берегу океана, — вспоминает Ольга. — Мы наняли тук-тук, чтобы доехать до набережной. Когда уже были в пути, за нами увязался другой водитель на тук-туке, он яростно спорил с нашим на хинди. В итоге наш водитель остановился и сказал пересесть к кричащему на другом тук-туке! Тут нужно быть готовым, что, когда ты хочешь взять это "индийское такси", на тебя сразу их столько набрасывается, что можно с ума сойти! Видимо, тот, к кому мы сели, не выдержал конкуренции и ретировался".

Особый маршрут. Ольгу ужаснуло отсутствие уборных и горы мусора. Фото: О. Ардельская
Особый маршрут. Ольгу ужаснуло отсутствие уборных и горы мусора. Фото: О. Ардельская

Табу на прикосновение к женщине

Мария Коленовская из Донецка полгода работала в столице Индии Нью-Дели — хостес и барменом на свадьбах. Иногда, как она сама шутит, была еще фейковым музыкантом и танцовщицей — просто импровизировала в нужный момент. Она поделилась с нами деталями, о которых зачастую молчат путеводители и недоговаривают ТВ. 

"Поскольку Индия ведет войну с Пакистаном, в делийском метрополитене часто можно встретить военных, — говорит Мария. — Они сканируют твой багаж, причем кто-то может его даже украсть во время этого процесса. Как в аэропорту, на входе в метро тебя могу обыскать (женщин — женщины). Но есть и плюсы. Метро — новое и очень чистое. Там даже установлены штрафы за плевки, ведь местные это дело любят. Первый вагон — для женщин, в час пик он обычно полупустой. Большая проблема для индийского общества — демографический перекос в пользу мужчин. Виной всему жесткие патриархальные устои: матери часто делают аборты, когда узнают, что беременны не мальчиком. В бедных районах на улице могут похитить девочку 12—13 лет, продать ее за 70 долларов, и она станет чьей-то женой. 

Еще меня очень удивило отношение людей к самим себе. Однажды я заговорила с индийцем на его родном языке, спросила: "Тумхара нам ка хе?" ("Как вас зовут?") — и его недоумению не было предела! Для них крайне удивительно, когда белая женщина говорит на хинди. Английский язык здесь — престижный и "дорогой", как и белая кожа".

Мария акцентирует: мужчинам и женщинам важно соблюдать особые правила поведения в обществе.

"Девушек запрещено брать за руку. Вообще прикасаться, обнимать, — говорит хостес. — Парни же обнимаются, держатся за руки. Можно подумать, что они нетрадиционной ориентации, но на самом деле в Индии обнимающиеся мужчины — показатель того, что это очень хорошие друзья. Если кто-то из мужчин вдруг дотронется до чужой женщины — то он просто пьян и потом будет долго просить прощения. А еще в Индии обязательно нужно прикрывать руки и ноги. Девушки-иностранки, которые приезжают и из-за жары носят шорты, таким образом выражают свое неуважение индийским традициям. Поэтому не нужно удивляться, что на вас как-то "не так" смотрят".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в результате мощного циклона "Фани" в Индии погибли 33 человека, еще 300 – пострадали. Правительство уже начало ликвидацию последствий шторма.


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Тег Индия, украинцы, жизнь, украинцы за границей, храмы, Нью-дели, хинди

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АВТОРЫ:

Ольга Карась , Нина Гербич

Источник:

Сегодня

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