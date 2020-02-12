Украинцы в Ухане сидят на карантине и жалуются на нехватку продуктов

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Граждане Украины, которых до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя — эпицентра распространения коронавируса — рассказали о том, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не забирает их.

Видео с заявлениями украинцев предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане, передает hromadske.

"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", — отмечают граждане Украины.

Сам Гарасюк рассказал, что общежитие, в котором живет он и его знакомые, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, к тому же работают не все супермаркеты, а те, что работают, открыты только до обеда.

"И у них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", — сказал мужчина.

Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на Родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.

Напомним, решение об эвакуации около полусотни украинских граждан в посольстве Украины в Китае сообщили 10 февраля. Изначально сообщалось, что самолет вылетит в Киев 11 февраля, но позже эта информация исчезла с сайта дипмиссии.

На брифинге 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что о срыве эвакуации речь не идет. По его словам, власти ищут возможность предотвратить дополнительные риски для населения, отрабатывают организационные моменты и изучают опыт других стран. Премьер заверил в том, что самолет готов, а также определены места, куда потенциально можно эвакуировать людей. На данный момент готовится схема их размещения.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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