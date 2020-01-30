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Украинцы запустили в небо над Индией фигуры казака и девушки

30 января, 18:45

Украинские кайтеры приняли участие в Международном фестивале воздушных змеев

Украинцы выступили на международном фестивале воздушных змеев в Индии, сообщает "Ранок з Україною".

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В украинской команде были представители Николаева, Херсона и Скадовска. Фестиваль в Индии проходит уже 30 лет. Украинцы запустили в небо воздушных змеев в виде национального флага Украины, а также – фигуры казака и украинки в национальном костюме.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Ранее "Сегодня" писали о том, как воздушные змеи "атаковали" датский остров: в небе парило пять тысяч кайтов. На этом острове идеальные условия для полетов, говорят знатоки. На 700-метровом пляже нет резких дуновений ветра, из-за чего особенно комфортно запускать воздушных змеев.

Также "Сегодня" рассказывали о том, как воздушный змей поднял владельца над землей. Дэниэл Симпсон, житель Шотландии, запуская воздушного змея, чуть не улетел вместе с ним в небо. Видео, которое Дэниэл разместил на своем канале YouTube, показывает, как он вместе со своими друзьями запускали кайт. В этот день дул сильный ветер, который и стал причиной "шалостей" воздушного красавца.

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Индия воздушный змей фестивали Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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