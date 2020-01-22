Украине не вернут "черные ящики" сбитого лайнера: Иран назвал причину

/ Фото: Reuters

Несмотря на предыдущие обещания отдать Украине "черные ящики" сбитого над Тегераном пассажирского лайнера МАУ, Иран не станет этого делать.

Как сообщает агентство Mehr, об этом 22 января заявил иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами.

Он утверждает, что, раз авиакатастрофа произошла в Исламской республике, то и бортовые самописцы должны оставаться у экспертов из Организации гражданской авиации Ирана, которые расследуют обстоятельства трагедии.

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"Черный ящик – это неотъемлемая часть инцидента, и поскольку катастрофа произошла в Иране, согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, за расследование отвечает Организация гражданской авиации Ирана", – сказал Эслами, который только недавно вернулся из Украины, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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Иран готов передать "черные ящики" лайнера МАУ только в случае возникновения проблемы с расшифровкой.

Также, по словам иранского министра, его страна направила в Украину делегацию "для изучения документации самолета".

Самолет "Международных авиалиний Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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