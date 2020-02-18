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Украинка не может вывезти собаку из Китая

18 февраля, 21:53

Китайские власти, по словам Анастасии Зинченко, отказали ей в перевозке четвероногого друга

Перед сложным выбором оказалась украинка Анастасия Зинченко, которую наряду с другими гражданами Украины собираются эвакуировать из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Анастасия Зинченко не может вывезти из Китая своего верного друга – собаку Мишель. "Сегодня" писали об этой истории в эксклюзивном материале. Украинка за несколько дней смогла собрать все необходимые для вывоза собаки справки – включая разрешение украинских дипломатов. Приобрела все необходимое для перелета с четвероногим. Как вдруг ей сообщили, что на борт Мишель не возьмут и это – категорическая позиция китайской стороны. Девушка в отчаянии. Ведь ни одного официального документа, по ее словам, ей не показали. Настя имеет совсем немного времени, чтобы определиться – оставить собаку в Ухане и спасаться самой или – обеим остаться в эпицентре эпидемии.

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Тем временем в Тернополе прошел митинг протеста против размещения украинцев, эвакуированных из Китая, в санатории "Медоборы" на территории региона.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай собака мишель коронавирус борт шпиц

Источник: Сегодня

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