Украинские альпинисты покорили Эверест, но застряли на спуске

Сегодня, 03:02

Ожидается, что 16 мая с самого утра за ними прилетит вертолет

фото facebook.com/kuluarpohod
фото facebook.com/kuluarpohod

Двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, не могут спуститься. Они застряли на высоте 6,4 тыс. метров (второй лагерь) в связи с ухудшением состояния здоровья

Об этом в Facebook сообщила львовская активистка Наталья Шелестак.

"При спуске вниз на высоте 6400 резко ухудшилось состояние! Страховая компания ERV отказывается оплатить вертолет! Ребята даже без спальных мешков!" - написала она.

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Наталья Шелестак/Facebook

Трое украинских туристов 14 мая покорили Эверест. Время восхождения – ориентировочно 9:10 по непальскому времени (6:25 по Киеву).

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Наталья Шелестак/Facebook

Лидер группы Тарас Поздний планировал закончить маршрут через вершину Лхоцзе.

О Тарасе Поздние также информирует созданный им туристический клуб. Там рассказали, что у альпинистов есть на двоих: спальник, палатка, пуховые костюмы, кислород. Ожидается, что 16 мая с самого утра за ними прилетит вертолет. Вместе с альпинистами присутствуют шерпы.

Третий участник группы Дмитрий Семеренко спустился в базовый лагерь.

Ранее высочайшую вершину мира покорил человек на инвалидной коляске.

Напомним, правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы, в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих. 
вертолет, альпинисты, эверест, спуск, застряли
Источник:

"Сегодня"

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