Украинские военные снова блеснули мастерством на учениях с НАТО
Украинские военные продолжают поражать воинов НАТО
В Германии прошел последний этап совместных международных учений Combined Resolve X.
На заключительном этапе международных военных учений украинские солдаты получили задание подготовить оборону густонаселенного города Убенсдорфа, сообщают в Минобороны.
Силы украинцев – десантно-штурмовая рота усиленная танком.
"Натовцы" атаковали батальонно-тактической группой при поддержке вертолетов и артиллерии.
Взять город удалось только через несколько часов ожесточенного боя. Штурмовики потеряли три с половиной роты из пяти имеющихся.
Ранее Алексей Бобовников рассказывал, как украинские воины на учениях НАТО Combined Resolve X в очередной раз показали лучшие черты своего характера и удивили местных.
До этого сообщалось, что украинские десантники и танкисты удивили военных НАТО нестандартными действиями.
В итоге американский командир заявил, что когда воюют украинцы, то остальным делать нечего, и в следующий раз надо будет просто позвать на учения украинскую армию, а всем остальным просто наблюдать.