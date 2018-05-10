Украинские военные снова блеснули мастерством на учениях с НАТО

Вчера, 23:43

Украинские военные продолжают поражать воинов НАТО

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В Германии прошел последний этап совместных международных учений Combined Resolve X.

На заключительном этапе международных военных учений украинские солдаты получили задание подготовить оборону густонаселенного города Убенсдорфа, сообщают в Минобороны.

Силы украинцев – десантно-штурмовая рота усиленная танком.

"Натовцы" атаковали батальонно-тактической группой при поддержке вертолетов и артиллерии.

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Взять город удалось только через несколько часов ожесточенного боя. Штурмовики потеряли три с половиной роты из пяти имеющихся.

Ранее Алексей Бобовников рассказывал, как украинские воины на учениях НАТО Combined Resolve X в очередной раз показали лучшие черты своего характера и удивили местных.

До этого сообщалось, что украинские десантники и танкисты удивили военных НАТО нестандартными действиями.

В итоге американский командир заявил, что когда воюют украинцы, то остальным делать нечего, и в следующий раз надо будет просто позвать на учения украинскую армию, а всем остальным просто наблюдать.
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Источник:

"Сегодня"

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