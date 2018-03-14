Украинских моряков полтора месяца удерживают в Нигерии
На данный момент судно находятся на якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии
В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем за незаконную торговлю топливом.
Об этом сообщил сайт FleetMon, который специализируется на отслеживании судов в режиме реального времени.
Судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января. Однако информация об этом инциденте стала известна только в марте.
"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5000 тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом", – отмечается в сообщении.
Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.
На данный момент судно находятся на якорной стоянке в Бонни на юго-востоке Нигерии.
Ранее сообщалось, что в Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.
Ранее в Украину вернулись семь моряков, спасенных с затонувшего судна у берегов Ливии.
В декабре прошлого года еще два гражданина Украины – члены экипажа арестованного в Ливии судна – вернулись на родину.