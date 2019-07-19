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Украинский моряк погиб в Южной Атлантике: подробности

19 июля, 13:26

На борту плавсредства AP DUBRAVA произошел несчастный случай

Судно. Фото: seafarersjournal.com
Судно. Фото: seafarersjournal.com.

Трагедия случилась на борту судна AP DUBRAVA. Во время выполнения работ на борту плавсредства произошел несчастный случай, в результате которого двое моряков погибли и двое были ранены. Среди погибших – гражданин Украины и Хорватии, а травмированные – хорватские моряки, сообщает seafarersjournal.

Трагедия произошла 17 июля. Судно на тот момент находилось в Южной Атлантике. Ближайшим портом для него был бразильский – порт Тубарао, куда оно и взяло курс. Только утром 18 июля вертолет Военно-морских сил Бразилии или SAR с парамедиками достиг сухогруза и принял на борт двух раненых моряков. Ранее это не смогли сделать из-за плохих погодных условия в районе местонахождения судна AP DUBRAVA.

Компания, которая является владельцем судна, Atlantic Navy заявила: "Мы прилагаем все возможные усилия, задействовали все доступные ресурсы, чтобы получившие травмы члены экипажа были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь. Мы позаботимся о том, чтобы по возвращению домой их лечение было продолжено. Родным и близким погибших моряков мы выражаем свое соболезнование…".

Ранее сообщалось, что в Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

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Тег моряки, моряк, судно

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