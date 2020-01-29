Украинский моряк загадочно исчез с борта судна в Тихом океане

После сообщений о задержании судна с украинцами в Малайзии, в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) заявили, что по уточненным данным украинский моряк Евгений Масленников пропал с иностранного судна Italia Green (флаг Багамы), который направлялся из Нигерии.
Как сообщили в БО "Ассоль", сначала родственники перепутали название судна-рефрижератора.
"К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их данным, пропал с борта судна 24 января. Сначала сообщалось, что, возможно, инцидент произошел на судне Green Brazil. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на судне IMO номер: 9045780 Green Italia", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точно известнен менеджер – компания Green Reefers (Норвегия).
Согласно AIS, судно выполняло рейс из порта Lagos (Нигерия) в порт Mobile (США). Позывной судна – C6WH9.
Ранее сообщалось, что 36-летний украинский моряк Евгений Масленникова пропал с борта иностранного судна, по словам родственников, 24 января.
Сначала представитель пресс-службы БО "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко заявил, что обратились родственники пропавшего моряка, которые сообщили, что мужчина, предположительно, был на борту Green Brazil (IMO: 9045792), что шел из Эквадора в Панаму.
Менеджер – компания Green Reefers (Норвегия).
Как сообщали новости "Сегодня", в июле в течение нескольких дней случились две гибели украинцев в море. Так, 15 июля на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинского моряка. Судно Gas Aegean шло под либерийским флагом в Индийском океане.
19 июля стало известно о гибели украинского моряка в Южной Атлантике. Трагедия случилась на борту судна AP DUBRAVA.
Смотрите также в сюжете о крушении танкера в Одессе:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк