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Посол КНР дал эксклюзивный комментарий по украинскому "заводу раздора"

25 сентября, 18:33

Дипломат прокомментировал возможную продажу завода в Запорожье

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Скандальная продажа китайцам завода компании "Мотор Сич", производящего двигатели для самолетов, будет одной из тем обсуждения между президентами США Дональдом Трампом и украинского президента Владимира Зеленского. Такие прогнозы дали украинские эксперты.

Американцы не хотели, чтобы высокотехнологическим концертом завладели их геополитические противники – китайцы.

Накануне встречи президентов журналисты "Сегодня" взяли эксклюзивное интервью у посла Китая в Украине, который заявил, что никакого отношения к американо-китайским отношениям "Мотор Сич" не имеет, и не должна. Кроме того, Ду Вей назвал Украину важным торговым партнером Китайской республики.

"Я уверяю всех наших украинских друзей: наши с Америкой торговые недоразумения никоим образом не коснутся Украины. Мы не будем требовать от Киева определиться, с кем дружить больше: с нами или США. И США не следует вынуждать Украину принимать чью-то сторону", – заявил посол КНР в Украине Ду Вей.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп намерен в случае своего переизбрания резко ужесточить условия заключения новой торговой договоренности с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года.

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торговля Китай США посол

Источник: Сегодня

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