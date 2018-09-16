Украинец в Казахстане учил журналистов выявлять ложь и был задержан полицией

Сегодня, 13:56

Полиция лишила журналиста миграционной карты, суд назначен на 17 сентября

Скриншот видео
Скриншот видео

В городе Уральск в Казахстане 15 сентября во время тренинга по медийному фактчекингу украинскому журналисту Александру Гороховскому сотрудники полиции предъявили обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории республики. Об этом сообщается на сайте местного проекта Factcheck.kz.

Стартовавший 14 сентября тренинг был организован журналистом Лукпаном Ахмедьяровым в рамках недавно запущенного им проекта "Школа журналистики" по профессиональной подготовке журналистов. Суд по делу Гороховского, который принимал участие в тренинге, назначен на 17 сентября, а пока правоохранители изъяли у него миграционную карту.

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По словам полицейских, им поступило сообщение от гражданина, представившегося как Талгат Катауов, на номер 102. 

"Нам позвонили на 102, сказали, что здесь собрание..что-то об Украине. Нам вызов передали и я пришел ... Вы сказали, что здесь гражданин Украины проводит занятия ...", – говорит полицейский на видео.

Посольство Украины в Казахстане отреагировало на инцидент, консул уже связался с Александром. Для защиты назначен адвокат.

Гороховский – главный редактор проекта "Без брехнi". Автор практического пособия по фактчеку, переведённого в 2017 году на русский и казахский языки. В своей книге Александр подробно рассказывает о практике и методологии фактчека и противодействия дезинформации в современной медийной среде.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Также мы писали о том, что боевики ОРДО выбили из украинского журналиста Станислава Асеева (Васина), которого после похищения в Донецке более года удерживают в плену, признания в шпионаже и обнародовали их в российских СМИ. 
Казахстан, журналист, обвинение
Источник:

"Сегодня"

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