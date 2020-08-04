Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинскую топ-модель Дарью Кирилюк избили охранники на пляже в Турции, где она отдыхала со своим парнем и компанией друзей.

Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

"На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", – рассказала она.

Фото: instagram.com/dariakyryliuk

Между тем, о причине конфликта девушка умолчала.

Ранее в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил телеведущую Анастасию Луговую и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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