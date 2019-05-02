Улицы поглотил хаос, гибнут люди: видео и фото противостояний в Венесуэле

Латиноамериканскую страну продолжает терзать затяжной кризис, люди вышли на улицы и схлестнулись с силовиками

































Кризис в Венесуэле вышел на новый уровень – пока местные политики и мировое сообщество пытаются добиться смещения от власти действующего лидера страны Николаса Мадуро, на улицах начались жесткие противостояния протестующих с силовиками.

После того, как в конце апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. Произошел даже опасный инцидент – бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих и ехал по упавшим, после чего покинул место происшествия. Находящиеся рядом люди пытались оказать помощь пострадавшим.

Протесты продолжаются уже не один день и на улицах Венесуэлы были задержаны 83 демонстранта. Также стало известно, что в стычках с силовиками режима Мадуро погибли мирные жители. Хуан Гуайдо пообещал, что смерть демонстрантов не останется безнаказанной.

В свою очередь в МИД Украины призвали к прозрачным выборам в этой страны. Замминистра Сергей Кислица считает, что это единственный выход из кризиса. "С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом в Венесуэле. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти (Николаса) Мадуро, страдания людей – это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организация Американских государств)".

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