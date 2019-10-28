Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Фото: Шеметов Максим

Писатель Владимир Буковский умер вечером в воскресенье, 27 октября, в английском Кембридже.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте писателя, причиной смерти стала остановка сердца. Буковскому было 76 лет.

Буковский – русский писатель, политический и общественный деятель, проведший в тюрьмах и на принудительном лечении в общей сложности 12 лет.

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После очередного тюремного заключения, в 1976 году, Буковский был депортирован из СССР и обменен советским правительством на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

После обмена Буковский переехал в Кембридж.

Напомним, в 2015 году советского диссидента и писателя Владимира Буковского ввели в состояние искусственной комы в частной клинике в Германии после многочасовой операции на сердце. В ходе операции писателю заменили два сердечных клапана.

Напомним, что в конце апреля 2015 года британская прокуратура предъявила Буковскому, проживающему в английском городе Кембридж, обвинение в изготовлении и хранении детской порнографии. Диссиденту были предъявлены обвинения сразу по 11 пунктам. Здесь и несколько случаев самостоятельного фотографирования детей, а также хранение дома этих и других детских изображений порнографического характера.

Сам 72-летний Буковский возбуждение против него уголовного дела не комментировал. Однако британская прокуратура настроена крайне серьезно. Следователи давно вели это дело и собрали достаточное количество доказательств.

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