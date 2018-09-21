Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Сегодня, 08:44

Глава страны боролся с тяжелым заболеванием

Чан Дай Куанг. Фото: ru.wikipedia.org
Чан Дай Куанг. Фото: ru.wikipedia.org

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу в 10:05 в ханойском военном госпитале номер 108 на 62-м году жизни. Об этом сообщил начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу.

"Президент боролся с тяжелым заболеванием. Однако, несмотря на все усилия ведущих отечественных и зарубежных медиков, так и не смог поправиться", – говорится в сообщении центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и государства Вьетнама.

Ранее сообщалось, что в России рассматривают план по восстановлению военных баз во Вьетнаме и на Кубе.

Также сообщалось, что американские власти решили отменить эмбарго на поставки американского летального оружия Вьетнаму.

"Могу объявить, что США полностью сняли запрет на продажу вооружений Вьетнаму, действовавшее около 50 лет", – заявил на тот момент президент США Барак Обама на совместной пресс-конференции с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в Ханое.

Напомним, 2 сентября 2016 года стало известно, что президент Узбекистана Ислам Каримов умер.
Вьетнам, умер, Чан Дай Куанг
Источник:

ТАСС

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