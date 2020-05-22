Упал прямо на жилые дома: подробности авиакатастрофы в Пакистане

В результате авиакатастрофы, которую 22 мая потерпел в пакистанском Карачи лайнер национального перевозчика Pakistan International Airlines (PIA), погибли как минимум двое человек.

Ссылаясь на Управление гражданской авиации Пакистана, местный телеканал GEO TV сообщает, что самолет не долетел одну минуту до международного аэропорта Джинна и рухнул в жилом квартале.

Прибывшие на место трагедии спасатели уже достали тела двух погибших – мужчины и пятилетнего мальчика. Всего из-под завалов уже достали от 15 до 20 человек, из них восьмерых увезли в больницы.

Реклама

Госпитализацию пострадавших усложняет столпотворение на узких улицах Карачи. Власти призывают жителей разойтись по домам.

В PIA уточнили количество людей на борту – 97 (раньше сообщалось о 107). Среди них были 12 членов экипажа и 85 пассажиров, включая восемь детей.

В тренде В Греции произошло землетрясение: обошлось без жертв

"Пилоту сказали, что обе взлетно-посадочные полосы готовы к посадке. Однако пилот решил сделать заход на второй круг. Зачем он сделал это, по какой технической причине, нам неизвестно", – заявил гендиректор авиакомпании Аршад Малик, добавив, что последними словами пилота стало заявление о неисправности с двигателем самолета.

Реклама

Президент Пакистана Имран Хан уже выразил свои соболезнования семьям погибших, отметив, что он "шокирован и огорчен" случившимся. По факту крушения начато расследование, которое является главным приоритетом для властей.

Напомним, что четыре года назад в районе города Хавелиан на севере Пакистана разбился другой самолет PIA. На его борту находились 47 человек– никто из них не выжил. По свидетельствам очевидцев, воздушное судно врезалось в склон горы и загорелось.

А в прошлом году во время тренировочного полета в жилом квартале города Равалпинди на севере Пакистана рухнул военный самолет. Жертвами трагедии стали 17 человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама