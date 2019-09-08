Ураган "Дориан" приближается к Канаде, тысячи потребителей остались без света

По данным Национального метеобюро, стихия еще не достигла Новой Шотландии

Фото: REUTERS/John Morris

Свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан". Об этом в субботу сообщил телеканал Си-ти-ви.

По данным Национального метеобюро, стихия еще не достигла Новой Шотландии, но в провинции уже идут дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 33 м/с. Уже сообщается о поваленных деревьях и сорванных крышах домов в прибрежных районах региона.

Ранее сообщалось, что все аварийные и спасательные службы атлантических провинции Канады — Нью-Брансуика, Новой Шотландии и Острова принца Эдуарда, готовы оказывать помощь населению и восстанавливать поврежденную инфраструктуру в круглосуточном режиме. Жители провинций загодя закупили продукты, фонарики, свечи и автономные генераторы.

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По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", который в течение последних суток несколько ослабел, вновь усилился до второй степени из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Ураган находится сейчас примерно в 225 км к юго-западу от канадского портового города Галифакс (провинция Новая Шотландия) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 13 м/с. Ожидается, что он приблизится к побережью Новой Шотландии позже в субботу.

Ранее мы сообщали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек.

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"Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы – на своей пике его оценивали в максимальные пять баллов по шкале ураганов. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Багамского архипелага.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", который находится менее чем в 100 километрах от побережья США, разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

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