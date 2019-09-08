Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Ураган "Дориан" приближается к Канаде, тысячи потребителей остались без света

8 сентября, 03:12

По данным Национального метеобюро, стихия еще не достигла Новой Шотландии

Фото: REUTERS/John Morris

Фото: REUTERS/John Morris

Свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан". Об этом в субботу сообщил телеканал Си-ти-ви.

По данным Национального метеобюро, стихия еще не достигла Новой Шотландии, но в провинции уже идут дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 33 м/с. Уже сообщается о поваленных деревьях и сорванных крышах домов в прибрежных районах региона.

Ранее сообщалось, что все аварийные и спасательные службы атлантических провинции Канады — Нью-Брансуика, Новой Шотландии и Острова принца Эдуарда, готовы оказывать помощь населению и восстанавливать поврежденную инфраструктуру в круглосуточном режиме. Жители провинций загодя закупили продукты, фонарики, свечи и автономные генераторы.

Реклама

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", который в течение последних суток несколько ослабел, вновь усилился до второй степени из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Ураган находится сейчас примерно в 225 км к юго-западу от канадского портового города Галифакс (провинция Новая Шотландия) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 13 м/с. Ожидается, что он приблизится к побережью Новой Шотландии позже в субботу.

Ранее мы сообщали, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек.

В тренде
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

"Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы – на своей пике его оценивали в максимальные пять баллов по шкале ураганов. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Багамского архипелага.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", который находится менее чем в 100 километрах от побережья США, разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Канада ураган Дориан

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шокFun
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочкиFun
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
Молодой парень женился одновременно на двух: как у него это вышло
Молодой парень женился одновременно на двух: как у него это вышлоДругие страны
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике Абхазия
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике АбхазияДругие страны

Новости партнеров

Loading...