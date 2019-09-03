Ураган "Дориан" унес жизни пяти человек на Багамах

Эпицентр урагана находится в 170 км к востоку от Палм-Бич, что в штате Флорида

/ Фото: AFP

Минимум пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.

По словам премьера, жертвами стихии на островах Абако на севере архипелага стали к настоящему моменту не менее пяти человек. Ранее сообщалось, что на островах Абако погиб семилетний мальчик. 28 августа жертвой стихии в Пуэрто-Рико стал пожилой мужчина.Сейчас эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич, что в штате Флорида. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 63,8 м/с.

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Утром во вторник ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида.

Вместе с тем ураган продолжает представлять опасность для инфраструктуры и местного населения.

Напомним, что накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняется к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и в ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Напомним, что пару недель назад по Среднему Западу США пронеслись сокрушительные ураганы и торнадо. В частности, из-за непогоды пострадали Миннесота и Канзас.

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