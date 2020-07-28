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Ураган "Ханна" атаковал Мексику: есть погибшие

28 июля, 01:04

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Шторм принес сильные дожди, вызвавшие масштабные подтопления

Минимум четыре человека погибли при прохождении тропического шторма "Ханна" по территории Мексики. Два человека стали жертвами удара стихии в штате Тамаулипас, еще два — в Коауиле.

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Об этом сообщила газета Milenio.

Шторм принес сильные дожди, вызвавшие масштабные подтопления и перебои с электроснабжением во многих населенных пунктах. В штате Нуэво-Леон в безопасные районы были вывезены более 700 человек, еще около 400 были эвакуированы в Тамаулипасе. Власти пострадавших регионов продолжают оценку нанесенного циклоном ущерба.

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Потом шторм потерял силу и превратился в так называемую тропическую депрессию. По данным Национального управления гражданской обороны, в настоящее время стихия бушует в районе штатов Дуранго и Сакатекас, где также ожидаются сильные осадки.

Видео: Reuters
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Ранее сообщалось, что в США ураган разрушил часть "стены Трампа", а также американский президент Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в Техасе. Глава Белого дома распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна".

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Мексика погода ураган погибшие

Источник: ТАСС

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