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Ураган поднимает глыбы льда, сотни машин попали в ДТП: на Канаду обрушилась метель

Сегодня, 18:21

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, канадцам советуют оставаться дома, а на улице – держаться подальше от озера Эри и реки Ниагара

Ураган поднимает глыбы льда, сотни машин попали в ДТП: на Канаду обрушилась метель Другие страны Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, канадцам советуют оставаться дома, а на улице - держаться подальше от озера Эри и реки Ниагара

Несмотря на то, что до календарной весны остается всего лишь три дня, в Канаде зима не спешит уступать свои позиции – замело так, что не было видно дороги.

В связи с этим сперва полиция сообщила о столкновении 70 машин на трассе. Из-за ДТП 11 людям понадобилась госпитализация, а их машины отбуксировали в безопасное место.

Но на этом аварии не закончились: еще на одной дороге произошло второе за день масштабное столкновение, в результате которого столкнулись три десятка автомобилей.

Третье ДТП произошло на этой же трассе, около Ниагарского водопада. Спасти водителя не удалось – 71-летний пациент скончался в больнице.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, канадцам советуют оставаться дома, а на улице – держаться подальше от озера Эри и реки Ниагара, где ветер усилился до 100 километров в час и с легкостью выбрасывал с поверхности водоема на берег целые глыбы льда.

Тем, кто прогуливался рядом, пришлось буквально спасаться от стихии.

В общем, непогода вынесла на берег ледяные стены высотой в 9 метров. Сейчас ветер утихает, а на трассах завершили дорожные работы и уже вновь открыли их для проезда.

Напомним, ранее на севере Канады произошла другая крупная дорожная авария – на Трансканадской магистрали в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор столкнулось 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика.

Мы также писали, что в январе из-за сильной метели на одной из автотрасс в канадской провинции Квебек столкнулись около полусотни машин.

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Тег авария, ДТП, Канада, погибшие, дорожное происшествие

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