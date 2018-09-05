Уроженка Узбекистана пыталась попасть в Турцию в чемодане

Ранее девушке уже запретили въезд в Турцию на пять лет

Уроженка Узбекистана пыталась пересечь грузинско-турецкую границу в чемодане. А помогал ей в этом близкий друг: упаковал 27-летнюю девушку в большой черный чемодан.

Он заметно нервничал во время паспортного контроля, чем и привлек внимание пограничников. Те попросили осмотреть багаж, где и нашли девушку. Ранее ей запретили въезд в Турцию на 5 лет.

Нарушителей задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пограничники на грузинско-турецкой границе обнаружили в чемодане одного из проверяемых граждан Грузии женщину, которая таким образом пыталась попасть в Турцию, сообщает новостное агентство Dogan.

Привлеченные подозрительным поведением мужчины, пограничники потребовали открыть тяжелый чемодан. В нем находилась 28-летняя гражданка Грузии, которой, как оказалось, был запрещен въезд на территорию Турции.

Несколькими днями ранее на этом же погранпереходе обнаружили в чемодане мужчину-гражданина Грузии, также пытавшегося нелегально проникнуть в Турцию.

Напомним, в Швейцарии задержали нелегала, который пытался проникнуть на территорию страны в чемодане.