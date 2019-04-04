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Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа

Сегодня, 01:25

В обращении к нации он называет себя "обычным гражданином"

Фото: REUTERS/Louafi Larbi
Фото: REUTERS/Louafi Larbi.
Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/534/3bc/5ca5343bc9cbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/534/3bc/5ca5343bc9cbf.jpg Другие страны В обращении к нации он называет себя "обычным гражданином"

Ушедший в отставку под давлением общественности протестов президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил прощения у народа.

В обращении к нации он называет себя "обычным гражданином". Бутефлика подчеркнул, что 20 лет руководил Алжиром и это привело к позитивным изменениям в его жизни. Он надеется, что новое руководство страны сделает все для ее процветания.

"Прошу прощения за недоработки", – добавил в конце обращения бывший лидер страны.

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2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

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Тег Алжир, президент, отставка, обращение , Бутефлика

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