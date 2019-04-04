Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа
В обращении к нации он называет себя "обычным гражданином"
Ушедший в отставку под давлением общественности протестов президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил прощения у народа.
В обращении к нации он называет себя "обычным гражданином". Бутефлика подчеркнул, что 20 лет руководил Алжиром и это привело к позитивным изменениям в его жизни. Он надеется, что новое руководство страны сделает все для ее процветания.
"Прошу прощения за недоработки", – добавил в конце обращения бывший лидер страны.
2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.
Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.
Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конституционный совет Алжира объявил пост президента вакантным
Временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации с 2002 года
Президент Алжира решил уйти в отставку
Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода
Президент Алжира готовится объявить об отставке
С конца февраля в Алжире не стихают массовые акции протеста
В Алжире начали формировать новое правительство
В новом составе будут в значительной степени отражены демографические особенности алжирского общества