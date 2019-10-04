Усилят безопасность в Черном море: в Грузии показали переданные корабли США

Катера были продемонстрированы во время визита замгенсека НАТО в страну

Два патрульных корабля, которые США передали Грузии в прошлом году, помогут обеспечить безопасность республики акватории Черного моря.

Об этом заместителю генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 4 октября, назвав свою страну надежным партнером Североатлантического альянса.

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"Мы участвуем в усилении евроатлантической безопасности. Вам известно, что министерство внутренних дел отвечает за безопасность бассейна Черного моря. В усилении безопасности нашей страны активную роль будут играть эти корабли", — сказал Гомелаури, демонстрируя инфраструктуру департамента береговой охраны.

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Глава грузинского МВД также отметил, что его ведомство работает над поставками новых кораблей из США.

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Готтемюллер признала, что тренинги, в которых грузинские военнослужащие принимает совместное участие с НАТО, служат обеспечению безопасности в регионе.

В 2018 году США передали Грузии два катера класса Island – "Очамчира" и "Диоскурия". В Америке этот тип судов используется для пресечения незаконного оборота наркотиков в море и для борьбы с нелегальными перевозками. Катера также обеспечивают безопасность портов и участвуют в поисково-спасательных операциях.

Напомним, в прошлом году в американском городе Балтимор состоялась церемония передачи двух патрульных катеров типа Island для Военно-морских сил Украины.

А в июне стало известно о том, что в США завершились швартовые, маневренные и скоростные испытания этих военных катеров.

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