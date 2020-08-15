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Устали от пропаганды: В Беларуси сотрудники центральных телеканалов пригрозили забастовкой

15 августа, 20:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Крупнейшие государственные каналы могут приостановить работу

На фоне массовых протестов в Беларуси сотрудники крупнейших телеканалов будут принимать решение о приостановке работы.

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Как сообщает "Наша Нива", 17 августа состоится собрание коллектива Белорусского телевидения, на котором и примут решение о забастовке.

Между тем, у здания двух крупнейших государственных телеканалов – "Беларусь 1" и ОНТ, проходят протесты, на которых собралось сотни людей.

Многие участники акции держат в руках плакаты: "Покажите людям правду", "Плакат – не автомат", "Извинениями крики в ИВС не заглушишь", "8+0=80", "Требуем новых честных выборов", "Если любишь – отпусти".

По данным портала TUT.BY, к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова (глава Совета республики, экс-руководитель администрации президента) и спикер президента Наталья Эйсмонт, которые встретились с сотрудниками телеканалов.

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"Они хотели бастовать с понедельника (17 августа). Кто-то спалил чатик, где обсуждали текст заявления. Особо активным заблокировали пропуска, чтобы не было активных людей на встрече", - рассказал один сотрудник одного из телеканалов.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал им "не высовываться" на улицы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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