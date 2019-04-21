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Установлены организаторы взрывов на Шри-Ланке

Сегодня, 23:45

В настоящий момент задержаны семь человек

Фото: AFP

Власти Шри-Ланки выяснили, кто был организатором серии взрывов, осуществленной в стране в пасхальное воскресенье. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны страны Рувана Вийевардена.

"Мы будем преследовать их, к какому бы религиозному экстремизму они ни были причастны. Мы примем меры против (них) и не позволим им действовать в этой стране",— заявил министр. Он добавил, что в настоящий момент задержаны семь человек.

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.


Как мы уже писали, по последним данным число погибших составляет 217 человек. Кроме того, еще около пяти сотен пострадали.

По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – украинским дипломатам об этом не сообщали.

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Тег Шри-Ланка, взрывы, теракты, организаторы

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