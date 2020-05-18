Узбекистан и Казахстан выходят из карантина: какие ограничения отменят

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что риск возврата жесткого карантина остается вполне реальным. А в Узбекистане и Казахстане смягчают карантинные ограничения.

Так, с 18 мая в Узбекистане частично восстанавливается внутреннее авиасообщение и движение поездов. В частности, возобновляются авиарейсы из Ташкента в города Нукус, Ургенч и Термез и обратно. Помимо этого, начнут курсировать поезда в шесть регионов страны. Также смягчаются ограничения на использование личного автомобиля.

С 15 мая в городах Узбекистана разрешили открыть парки, стадионы, музеи, также была разрешена работа частных агентств занятости и риэлторов.

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Вместе с тем правительство Узбекистана продлило до 1 июня действие карантинных мер для предотвращения распространения COVID-19.

В Казахстане с понедельника разрешается возобновить работу гостиничных комплексов, объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест, объектов общепита, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками, а также столовых и кафе, находящихся в государственных учреждениях. Предприятия, возобновляющие свою работу, должны соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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Также возобновляется работа объектов религиозных организаций. С понедельника разрешается открыть мечети, церкви и соборы, но с условием, что в них будут пускать верующих до заполнения "не более 30% от общей полезной площади".

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В столице Казахстана Нур-Султане в детских садах открываются дежурные группы, чтобы принять детей работающих родителей. При этом в каждой группе должно быть не более 15 детей. Возобновляется также работа образовательных центров, кружков, детских кабинетов коррекции с контролем состояния здоровья сотрудников и детей.

В Алматы с 18 мая снимаются ограничения с деятельности туроператоров, абонентских отделений сотовой связи, банков второго уровня и других организаций финансового сектора.

Режим чрезвычайного положения по коронавирусу истек в Казахстане 11 мая, в ряде городов и регионов республики были ослаблены карантинные меры – открылись парки, непродовольственные рынки и бизнес-центры, возобновил работу общественный транспорт, возобновили работу Центры обслуживания населения. Казахстанцам разрешили свободный выход из мест проживания с обязательным ношением маски при совместных прогулках двух и более человек и соблюдением социальной дистанции. Посещать парки, площади и скверы набережных можно группами не более трех человек.

Также были возобновлены авиарейсы между регионами страны. С 1 июня в Казахстане возобновляются железнодорожные пассажирские перевозки. Продажа билетов началась с 15 мая.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Узбекистане подтверждено 2 762 случая заражения коронавирусом, умерли 12 человек. В Казахстане подтверждено 6 440 заражений COVID-19, умерли 34 человека.

Более подробно о ситуации с COVID-19 читайте в материале Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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