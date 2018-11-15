Узбекский преподаватель избил студентов за отсутствие галстуков: видео

Преподаватель Бухарского инженерно-технологического института избил студентов за то, что они пришли на занятия без галстуков. Об этом сообщает издание "Радио Озодлик".

На видео запечатлено, как преподаватель бьет выстроившихся в ряд у доски студентов. Одного он ударил в живот, двум дал подзатыльники, а четвертого таскал за волосы. Мужчина оскорблял студентов и называл их "козлами". Как оказалось впоследствии, его жертвами стали первокурсники.

Причиной избиения стало то, что студенты пришли на занятия без галстуков. Отмечается, что видео было снято 6 марта этого года, однако выложили запись в социальные сети только 12 ноября.

В ходе служебной проверки было установлено, что запечатленный на кадрах мужчина — доцент кафедры высшей математики факультета информационных технологий Рамазан Мухиддинов. На следующий день после публикации видео в интернете он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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