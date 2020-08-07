Ужасающая ударная волна: взрыв в Бейруте показали в замедленной съемке

Взрыв в Бейруте уже окрестили самым мощным неядерным в истории. Ударная волна уничтожила половину города. В соцсетях появилось видео в высоком качестве, которое мы немного замедлили, чтобы можно было оценить ужасающую мощь взрыва.

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В момент взрыва на видео можно увидеть огромный клуб огня, но самое страшное натворила ударная волна, которая прокатилась по городу. Здания хоть и выстояли, но были сильно повреждены, окна мгновенно повылетали.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв в порту города. Он был такой силы, что на мгновение образовался "гриб", похожий на ядерный, а ударная волна разгромила половину города и даже дошла по морю до Кипра (около 250 км). По состоянию на 7 августа число погибших достигло 149 (это только те, о которых известно), а ранения разной степени тяжести получили более пяти тысяч жителей. Более 300 тысяч человек остались без крова. Местные власти объявили Бейрут районом стихийного бедствия и ввели двухнедельное чрезвычайное положение. Ущерб от взрыва сейчас оценивается в 15 миллиардов долларов.

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Причиной взрыва стали 2 700 тонн нитрата аммония — аммиачной селитры, которая хранилась на складе в порту шесть лет. Ее в 2014 году экспроприировали с судна Rhosus, которым владел россиянин Игорь Гречушкин из Хабаровска.

По делу о взрыве уже задержаны два десятка чиновников – под домашний арест попала вся администрация порта. Под следствие попали как действующие, так и бывшие сотрудники морской гавани, отвечавшие за хранение и охрану опасных материалов на территории порта. Читайте все подробности о взрыве в Бейруте с фото и видео.

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