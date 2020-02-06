Уже 1153 человека выздоровели от коронавируса

На карантине в стране находятся свыше 186,3 тыс. человек

/ Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс., 563 человека умерли, 1153 выздоровели. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей проинформировал о 27,4 тыс. заболевших, 1135 выздоровевших и 563 умерших.

Согласно данным центральных властей, на карантине в стране находятся свыше 186,3 тыс. человек.

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Наибольшее число случаев заражения — 19,6 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписаны 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

В Пекине (253 случая заражения) умер один человек. В провинции Хэйлунцзян (двое умерших) и автономном районе Внутренняя Монголия — 190 и 42 случая заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся свыше 23 тыс. человек, у которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

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Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Ряд государств эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан.

Добавим, что на круизном лайнере в Японии нашли коронавирус. Анализы показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии. На судне Diamond Princess в Иокогаме может быть не менее 20 граждан Украины. Есть ли среди заболевших украинцы, пока неизвестно. Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров.

Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

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