В Абхазии БТР с российскими военными рухнул в ущелье: есть погибшие
В результате ДТП трое военнослужащих погибли, двоих пострадавших эвакуировали в госпиталь
Колонна боевой техники Южного военного округа при следовании в пункт постоянной дислокации в республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, есть погибшие, сообщили в пресс-службе ЮВО.
"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", – сообщили в пресс-службе.
Комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).
Ранее сообщалось, что на учениях в Псковской области погибли двое военнослужащих. По приказу командира они форсировали реку на БМД-4М. Боевая машина пошла ко дну. Два члена экипажа успели ее покинуть, а двое, сидевших в отсеке для десанта, нет.
Также мы писали, что во время танковых учений в Ленинградской области произошло чрезвычайно происшествие – танкисты подстрелили шестерых военнослужащих: один погиб, пятеро ранены.
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