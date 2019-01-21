Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   Другие страны

В Абхазии БТР с российскими военными рухнул в ущелье: есть погибшие

Сегодня, 14:11

В результате ДТП трое военнослужащих погибли, двоих пострадавших эвакуировали в госпиталь

Фото: wikipedia
В Абхазии БТР с российскими военными рухнул в ущелье: есть погибшие //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b5/3da/5c45b53dadbe3.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b5/3da/5c45b53dadbe3.jpg Другие страны В результате ДТП трое военнослужащих погибли, двоих пострадавших эвакуировали в госпиталь

Колонна боевой техники Южного военного округа при следовании в пункт постоянной дислокации в республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, есть погибшие, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", – сообщили в пресс-службе.

Комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).

Ранее сообщалось, что на учениях в Псковской области погибли двое военнослужащих. По приказу командира они форсировали реку на БМД-4М. Боевая машина пошла ко дну. Два члена экипажа успели ее покинуть, а двое, сидевших в отсеке для десанта, нет.

Также мы писали, что во время танковых учений в Ленинградской области произошло чрезвычайно происшествие – танкисты подстрелили шестерых военнослужащих: один погиб, пятеро ранены.

ДТП, БТР, российские военные

Вы сейчас просматриваете новость " В Абхазии БТР с российскими военными рухнул в ущелье: есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военным РФ на Донбассе повысили зарплаты, но они не в восторге: разведка сообщила детали

15 января, 05:24

Командование боевиков решило повысить мотивацию своих "воинов", но те испугались неотвратимого наказания за военные преступления

Российские военные в Сирии заняли оставленный проамериканскими силами район

9 января, 23:14

С 2011 года Манбидж контролировали различные стороны конфликта в Сирии, но российские силы в данную местность до этого времени не входили

Командующий ООС назвал количество российских военных на Донбассе

27 декабря 2018, 15:43

Основу вооружения оккупационных войск составляет советская техника, но бывают и "сюрпризы"

"Придется все писать от руки": военных РФ санкции неожиданно застали врасплох

11 декабря 2018, 11:47

Американская компания запретила использовать в российском ПО популярные шрифты, использующиеся в Microsoft Office Word

А еще он поддерживал Навального: соцсети троллят военного РФ за "какого-то там Канта"

4 декабря 2018, 13:27

Пользователи встретили троллингом слова начальника штаба Балтийского флота РФ Игоря Мухаметшина

Российские военные отказываются ехать на Донбасс, названы причины

19 ноября 2018, 14:20

Командование РФ пытается залатать "дыры" в рядах боевиков за счет своих кадровых бойцов

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы