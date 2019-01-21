В Абхазии БТР с российскими военными рухнул в ущелье: есть погибшие

В результате ДТП трое военнослужащих погибли, двоих пострадавших эвакуировали в госпиталь

Фото: wikipedia

В Абхазии БТР с российскими военными рухнул в ущелье: есть погибшие //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b5/3da/5c45b53dadbe3.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b5/3da/5c45b53dadbe3.jpg 2019-01-21T14:11:00+02:00 Другие страны В результате ДТП трое военнослужащих погибли, двоих пострадавших эвакуировали в госпиталь

Колонна боевой техники Южного военного округа при следовании в пункт постоянной дислокации в республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, есть погибшие, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", – сообщили в пресс-службе.

Комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).

Ранее сообщалось, что на учениях в Псковской области погибли двое военнослужащих. По приказу командира они форсировали реку на БМД-4М. Боевая машина пошла ко дну. Два члена экипажа успели ее покинуть, а двое, сидевших в отсеке для десанта, нет.

Также мы писали, что во время танковых учений в Ленинградской области произошло чрезвычайно происшествие – танкисты подстрелили шестерых военнослужащих: один погиб, пятеро ранены.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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