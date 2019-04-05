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В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

Сегодня, 22:47

Речь идет об обороте наркотических веществ в особо крупном размере

Фото: Pixabay
В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/339/71a/5c633971a1011.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/339/71a/5c633971a1011.jpg Другие страны Речь идет об обороте наркотических веществ в особо крупном размере

Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, предусматривающий в качестве наказания за распространение наркотиков пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. 

"Депутаты на очередном заседании парламента, прошедшем 4 апреля, в окончательном чтении единогласно приняли законопроект, ужесточающий меру наказания за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, законопроект предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. Осужденные за распространение наркотиков также не подлежат помилованию", - отмечается в сообщении пресс-службы Народного собрания.

По словам депутата Дмитрия Дбара, инициатора принятия этого законопроекта, "закон вступит в силу с 1 января 2020 года, <...>, и у силовых ведомств <...> будет достаточно времени, чтобы подготовиться к выполнению этого закона", – приводятся в сообщении слова Дбара.

Как уточнили в генеральной прокуратуре республики, на высшую меру наказания – смертную казнь в Абхазии с 1993 года введен мораторий. Кроме того, "только после 25 лет лишения свободы приговоренный к смертной казни имеет право на изменение меры наказания". По данным прокуратуры, в настоящее время в следственном изоляторе МВД Абхазии содержатся трое приговоренных к пожизненному заключению, приговоренных к смертной казни нет.

Напомним, в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона в нескольких областях страны.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


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Тег Абхазия, наркотики, смертная казнь

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Источник:

ТАСС

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