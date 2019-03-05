В аэропорту Филиппин нашли четыре чемодана черепах
Владельцев багажа до сих пор ищут, им грозит как минимум штраф
В столице Филиппин работники международного аэропорта обнаружили четыре чемодана с черепахами. Около полутора тысяч пресмыкающихся редких видов общей стоимостью 90 тысяч долларов. Владельцев багажа до сих пор ищут. Им грозит, как минимум, штраф. Пока черепахи находятся в пункте хранения, впоследствии их пере дадут в заповедник.
Ранее сообщалось, что мексиканские власти расследуют недавнюю смерть более 100 вымирающих морских черепах на юге страны.
Как сообщается, 113 морских черепах, включая 102 оливковых, шесть черепах Бисса и пять зеленых, были найдены мертвыми в период с 24 июля по 13 августа в штате Чиапас на юге Мексики.
Также мы писали, что десятки британских туристов не могли вылететь с греческого острова Закинтос из-за технических проблем, а затем из-за спаривания головастых морских черепах.
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