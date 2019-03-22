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В аэропорту Токио столкнулись грузовые самолеты

Сегодня, 08:39

У одного из самолетов поврежден хвост, а у второго – двигатель

Фото: Pixabay
В аэропорту Токио столкнулись грузовые самолеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c18/00a/5c8c1800a3a40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c18/00a/5c8c1800a3a40.jpg Другие страны У одного из самолетов поврежден хвост, а у второго – двигатель

В токийском международном аэропорту Нарита столкнулись грузовой Boeing 767 японской авиакомпании Air Japan и самолет McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Об этом сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, оба самолета вылетали в Шанхай, но столкнулись хвостовыми частями. В результате столкновения никто не пострадал, но сами самолеты получили повреждения. В частности, у Boeing повреждено хвостовое оперение, а у самолета FedEx — один из двигателей.

Кроме того, из-за инцидента на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта.

Напомним, не так давно в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два лайнера голландской авиакомпании KLM с пассажирами на борту.

Похожий инцидент произошел прошлым летом в сеульском международном аэропорту Кимпхо, где самолет авиакомпании Korean Air столкнулся с авиалайнером южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines.

Кроме того, мы писали о столкновении двух лайнеров в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор.

Также сообщалось об аварии в аэропорту Парижа "Руасси — Шарль-де-Голль", где пассажирский самолет Delta Air из США задел крылом французский лайнер Air France.

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Тег аэропорт, самолеты, столкновение, Токио

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Источник:

ТАСС

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